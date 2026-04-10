Bei einer Gartenparty in Reutlingen eskaliert ein Streit: Ein 15-Jähriger verletzt einen Polizisten und beschädigt einen Streifenwagen. Die Polizei untersucht die Hintergründe.

Reutlingen (dpa/lsw) - Ein 15-Jähriger hat bei einer Gartenparty in Reutlingen einen Polizisten angegriffen und verletzt. Zuvor soll es auf der Feier am Donnerstag zu einem Streit sowie dem Diebstahl eines Geldbeutels und eines Handys gekommen sein, teilte die Polizei mit.

Demnach habe sich der Jugendliche zunächst mit einem 17-Jährigen geprügelt. Als die Polizei eintraf, habe er die Beamten bedroht und beleidigt. Ihm seien daraufhin Handschellen angelegt worden. Dabei griff er einen Polizisten an, verletzte ihn und beschädigte zudem einen Streifenwagen.

Der leicht verletzte Polizist konnte seinen Dienst fortsetzen. Der 15-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und wurde anschließend seinen Eltern übergeben. Die Gartenparty wurde aufgelöst und Platzverweise wurden erteilt. Zu den Hintergründen des Streits ermittelt die Polizei.