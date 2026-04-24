Ein Gartenhüttenbrand in Wernau legt wichtige Bahn-Kabel lahm. Pendler müssen auf Ersatzbusse umsteigen und mit längeren Fahrzeiten rechnen. Wie lange dauern die Beeinträchtigungen?

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen des Brands einer Gartenhütte im Großraum Stuttgart ist es zu einer größeren Störung im Bahnverkehr gekommen. Das Feuer in Wernau (Kreis Esslingen) nahe der Gleise hat sämtliche Kabel zerstört, die für die Bahn-Infrastruktur wichtig sind, wie ein Sprecher sagte. Durch den Vorfall müssen Fernzüge in der Region derzeit über die Altbaustrecke umgeleitet werden, was längere Fahrzeiten zur Folge hat. Zugausfälle habe es keine gegeben.

Zwischen Plochingen und Nürtingen wurde im Regionalverkehr ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Auf der S-Bahnstrecke zwischen Plochingen und Kirchheim fahren ebenfalls Ersatzbusse. Wendlingen sei durch den RE200 erreichbar. Am Bahnhof Tübingen funktionieren derzeit die Anzeigetafeln nicht. Fahrgäste sollen sich im Internet über ihre Verbindungen erkundigen. Derzeit wird mit der Störung noch bis mindestens 18 Uhr gerechnet. Ein Technikerteam habe sich an die Arbeit gemacht.