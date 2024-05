Backnang (dpa/lsw) - Bei einem Brand einer Gartenhütte in Backnang (Kreis Rems-Murr-Kreis) ist ein Schaden von geschätzt 30.000 Euro entstanden. Das Feuer brach am Donnerstag den ersten Ermittlungen zufolge durch einen technischen Defekt im Bereich der Batterien einer Fotovoltaik-Anlage aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach waren 24 Einsatzkräfte vor Ort, um den Brand zu löschen.

