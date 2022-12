Wiesloch (dpa/lsw) - Ein Mann ist am ersten Weihnachtstag bei einem Brand in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) leicht verletzt worden. Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache in einer Garage neben einem Wohnhaus im Stadtteil Baiertal aus, wie die Polizei mitteilte. Ein Übergreifen der Flammen auf das Haus konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr durch zügiges Löschen verhindern. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Anwohner in ein Krankenhaus. Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden im schätzungsweise niedrigen fünfstelligen Bereich.

