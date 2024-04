Pforzheim (dpa/lsw) - Eine Garage ist in Niefern-Öschelbronn (Enzkreis) in Flammen aufgegangen - dabei entstand ein Schaden von etwa 350.000 Euro. Aufmerksame Bürger hatten das Feuer am Freitagnachmittag bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Es breitete sich über die Garage auf die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses aus. Die Polizei vermutete, dass das Feuer im Zusammenhang mit zurückliegenden Schweißarbeiten stehen könnte. Menschen wurden nicht verletzt.