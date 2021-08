Nadja Schaile-Müller verrät einen Trick, um sich in wenigen Minuten zu „resetten“: Sie schließt die Augen, atmet und benutzt sechs Worte. So erdet sie sich in Stresssituationen. „Das Bewusstmachen der eigenen Atmung stimuliert unser ,Bremspedal’“, sagt die Gesundheitstrainerin.

Das Auto ist kaputt. Sohnemann treibt’s zu bunt. Die Heizung geht nicht. Stress. Adrenalin schießt in den Körper. Der wird in den Gaspedal-Modus versetzt, erklärt Nadja Schaile-Müller: „Herzfrequenz und Blutdruck steigen. Die Atmung wird schnell und flach. Muskelspannung und Aggressivität steigen, die Körperwahrnehmung wird herabgesetzt.“ Stopp. Die 49-jährige Germersheimerin hat ein Mittel dagegen. Aus der Rubrik „Rasant entspannt“. Jederzeit und an jedem Ort. In ein bis drei Minuten.

Ganze Büro-Belegschaften interessieren sich wohl dafür. Jeder kennt das: Der Drucker hat kein Papier. Der PC meldet einen Fehler. Das Telefon steht nicht mehr still. Die Rechnung geht nicht auf. Ein Termin ist nicht zu halten. Jeder spürt, wie die Anspannung steigt. Schaile-Müller ist Expertin für betriebliche Gesundheitsförderung. Einige der Zusatzausbildungen der Physiotherapeutin, Sport-und Gymnastiklehrerin: Entspannungscoach. Fachkraft für Stressmanagement und Burnout-Prävention. Die vorgestellte Übung funktioniert im bequemen Sitzen, im Gehen, im Liegen. Augen zu und los. Atmen. „Extrem gut“ sei die Resonanz auf diese Übung, sagt sie.

Zyklus von drei Atemzügen

Sich Gutes tun, den Akku aufladen. „Digitale Gesundheitsimpulse und Seminare rund um Entspannung und Achtsamkeit werden vermehrt angefragt“, erzählt die Ehefrau und Mutter von zwei Kindern. Neben Kraftquellen wie Schlaf, Sport und gesunde Ernährung „helfen auch schon kleinste Impulse, die in den Tagesablauf integriert werden, um sich zu ,resetten’“.

Schaile-Müller, nebenbei Bewegungsmanagerin der Landesinitiative „Land in Bewegung“, geht so vor: In einer angenehmen Position atmet sie tief, schließt die Augen und lenkt die Aufmerksamkeit vom Außen aufs Innen. Sie spürt, wie der Atem fließt. Wie sich mit jedem Einatmen Brustkorb und Bauchdecke ein wenig heben und mit jedem Ausatmen wieder senken. In einem Zyklus von drei Atemzügen denkt sie an diese Worte: einatmen – „ein“; ausatmen – „aus“; einatmen – „beruhigen“; ausatmen – „lächeln“; einatmen: „dieser Moment“; ausatmen: „guter Moment“. Wer will, fängt noch mal von vorne an.

Stimmungsaufheller

„Während Sie an das Wort ,lächeln’ denken, schenken Sie sich gerne ein inneres oder tatsächliches Lächeln“, rät Schaile-Müller. „Das hebt die Stimmung und verändert die eigene Bewertung.“ Nach ein bis drei Minuten wird die Übung mit dem Öffnen der Augen beendet. Sich recken und strecken oder einfach nur gähnen, alles sei danach möglich, sagt die Gesundheitsexpertin.

„Wenn ich nur eine Minute Zeit habe, mache ich das nur eine Minute“, erzählt Schaile-Müller. Ihre Lieblingsposition: angenehm sitzen. „Wer möchte, kann sich einen Timer stellen.“ Heute drei Minuten. „Das Charmante an der Übung ist, ich entscheide, wie lange ich sie mache“, betont der Coach. „Bevor ich nichts tue, gönne ich mir 60 Qualitätssekunden.“

Wirkung auf Herz, Blutdruck, Atmung

„Solche kurze Atementspannungen haben bei regelmäßiger Anwendung eine regulierende Wirkung auf Herzfrequenz, Blutdruck und Atmung. Denn alleine das sich Bewusstmachen der eigenen Atmung stimuliert unser ,Bremspedal’, den beruhigenden Anteil des vegetativen Nervensystems, den Parasympathicus“, erklärt Schaile-Müller. Sie ist in ihrem Beruf selbstständig und will Menschen auf dem Weg zur eigenverantwortlichen Gestaltung der körperlichen, mentalen und sozialen Gesundheit unterstützen. Gesundheit sei für sie körperliches, geistiges und soziales Wohlbefinden und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen.

Kontakt

Die 49-jährige Nadja Schaile-Müller hält Workshops, Vorträge, Seminare. Weitere Infos im Netz https://nadjaschaile.de/, E-Mail an info@nadjaschaile.de.