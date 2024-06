Als Familienstück auf großer Bühne geben die Schlossfestspiele Ettlingen ein Märchen aus 1001 Nacht in einer eigenen pfiffigen Bühnenfassung: „Aladin“. In der umgebauten Story ist am Ende nicht nur das Gute im Menschen, sondern auch die Demokratie die große Gewinnerin.

Mit wehendem roten Schleier, tiefschwarzen Locken und vielsagendem dunklem Vibrato singt Schauspielerin Maram El Dsoki als Sheherazade vom Balkon herunter. Die mit Zeltplane überdachte