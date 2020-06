Die Lustadter Galopptrainerin Erika Keller schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Der von ihr vorbereitete vierjährige Wallach Heatherdown gewann an Fronleichnam auf der Galopprennbahn Mannheim-Seckenheim einen mit 3000 Euro dotierten Ausgleich IV der Kategorie F über die Mitteldistanz von 1900 Meter. Der vom Franzosen Lucas Delozier gesteuerte Morpheus-Sohn setzte sich im zwölfköpfigen Feld leicht durch. Während Heatherdown bei seinem zweiten Rang in Iffezheim von den Wettern mit einer Quote von 1022:10 sträflich vernachlässigt wurde, ging er dieses Mal als 45:10-Favorit ins Rennen. Die weitere Marschroute steht noch nicht ganz fest, Trainersohn Christian Keller sagt: „Wir wollen nach Möglichkeit nicht so weit mit ihm reisen, weil er schlecht im Transporter steht.“