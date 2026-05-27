Farbe, Form und Fantasie in Dur und Moll: Die Galerie Z in Landau widmet dem Wegbereiter der abstrakten Malerei Max Ackermann eine fulminante Werkschau aus privater Hand.

„Wir konnten aus dem Vollen schöpfen“, zeigen sich Uschi Zoller und Peter Büchner selbst begeistert von der Fülle der Exponate, die das facettenreiche Lebenswerk des innovativen Malers und Grafikers Max Ackermann spiegeln. Die großzügigen Leihgabe eines privaten Galeristen ermöglichen einen Spaziergang durch das 20. Jahrhundert der Kunstgeschichte. Denn Ackermann, 1887 in Berlin geboren und 1975 in Bad Liebenzell verstorben, gilt nicht nur als Wegbereiter der abstrakten Malerei, sondern auch als neugieriger und experimentierfreudiger Wanderer durch Kunststile und Genres, der sich auch für Tanz, Sport, Architektur und Musik interessierte und die dabei gewonnenen Erfahrungen in seine erstaunlich wandelbare Arbeit integrierte.

Wegbereiter der Abstraktion

Keineswegs introvertiert, aber doch seine innigsten Gefühle auslotend, hat sich der frühe Weggefährte von Kandinsky und Grosz, schon früh von der gegenständlichen Malerei entfernt und dem Expressionismus zugewandt, durch den er seinen Emotionen mit leuchtenden Farben, verwegenen Pinselstrichen, abstrakten Formen und groben Leinwänden Luft und Raum schenken konnte. Um 1930 gründete er in Stuttgart – wohin es ihn nach seinem Kunststudium bei Franz von Stuck an der Akademie der Künste in München und dem Ausprobieren alternativer Lebensformen, verschlug, ein Seminar für „absolute Malerei“. Jetzt entstanden Bilder, die später von den Nazis als „entartet“ vernichtet wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Ackermann Mitglied des neu gegründeten Deutschen Künstlerbundes und schuf Werke, die immer stärker von abstrakt-geometrischen Kompositionen geprägt, und in großen Zyklen variiert wurden.

Die ganze Bandbreite seines Schaffens vom Jugendstil über die Neue Sachlichkeit bis hin zur Abstraktion wird in der Ausstellung der Galerie Z gewürdigt, wobei die frühen Zeichnungen weniger, die expressiven Farbsiebdrucke und zarteren Pastelle viel Beachtung finden und die großformatigen Öl/Tempera-Gemälde im Säulenraum den Höhepunkt bilden. Dabei ist die Ausstellung nicht chronologisch, sondern nach Kunststilen geordnet, was Vergleichsmöglichkeiten bei den immer wieder variierten Motiven ermöglicht und zugleich zeigt, dass bei aller Wandlungsfähig- und Experimentierfreudigkeit die Lust an leuchtenden Farben und ungewöhnlichen Formen stets dominiert.

Auch Ackermanns tiefe emotionale Ausdruckskraft und Sehnsucht nach einer Harmonie der Künste zieht sich wie ein roter Faden durch diese Retrospektive. „Überbrückte Kontinente“ finden sich in Öl und als Farbsiebdrucke, Grüße „An die Freunde“ in einem Ölgemälde mit sechsstelligem Verkaufswert, aber auch als stempelsignierter Farbsiebdruck für unter 1000 Euro. Ackermanns Liebe zur Musik zeigt sich in der frühen Radierung „Dirigent Hans Seeber van der Floe“ (1929) genauso eindrucksvoll wie in Siebdrucken, die auf symbolhafte Weise das Thema des „Kontrapunkts“ oder der „Klangsäulen“ aufgreifen.

Wenn Bilder Musik werden

Aber auch die reine Farbe ist Ackermann genug, um bildhafte „Kompositionen“ zu schaffen und „Klänge“ oder Tonalitäten zu erzeugen. Spirituelle Gedanken finden Ausdruck im „Maimorgen“, in einer „Traumreise“, an den „Ufern des Eridanos“ oder einem „Sternenhaufen“ – es ist nicht schwer, in all diese imaginären Bildwelten einzutauchen, denn auch das Abstrakte ist so harmonisch komponiert, dass es wie ein lebendiger Organismus funktioniert. Diese Sinnlichkeit entlockt dem Betrachter eigenen Emotionen, und so wird er Teil des fiktiven Kosmos.

Das ist bei den frühen, bildhaften Arbeiten Ackermanns freilich noch nicht möglich. „Der Lautensänger“ (Volkstanz) aus dem Jahr 1914 gewährt nur den Blick auf eine Szene, die zwar stimmungsvoll ist, aber nicht nachklingt. Und auch die Unikate und Radierungen aus den 1920er und 30er Jahren verstehen sich als süffisant-satirische Blicke auf die Gesellschaft und das Leben in den markanten Jahren zwischen den Kriegen.

Die Ausstellung

Werkschau von Max Ackermann bis 12 Juli in der Galerie Z im Frank-Loebschen Haus in Landau: Di-Fr 10-12 Uhr und 14-17 Uhr, e bei der Kunstnacht Landau am Freitag, 29. Mai, bis 23 Uhr. Zur Eröffnung am Sonntag, 31. Mai, 11 Uhr, gibt Hans-Dieter Schlimmer eine Einführung.

