Ein reiches Künstlerleben in all seinen Phasen und Facetten: Die Karlsruher Galerie Rottloff gedenkt des Malers Lothar Quinte, der am Donnerstag 100 Jahre alt geworden wäre.

Quinte, 1923 in Oberschlesien geboren, lebte nach Malerlehre in Leipzig und nachdem er unverletzt den Zweiten Weltkrieg überstanden hatte, zunächst in Sulz am Neckar, wo er die Bernsteinschule