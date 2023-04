Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit „Léon St. Clairs Abschied von der Unendlichkeit“ legt die in Edenkoben geborene, lange in St. Martin beheimatete und inzwischen in Berlin lebende Schriftstellerin Gabriele Weingartner die Fortsetzung der 2019 begonnenen Geschichte um ihren unsterblichen Titelhelden Léon vor. In Neustadt und Speyer hat sie jetzt daraus gelesen.

Eigentlich war der Romanheld Léon ja gegen Ende des 2019 erschienenen ersten Teils seiner schon Jahrhunderte währenden Existenz als Unsterblicher ja in die Schweiz gereist, um endlich