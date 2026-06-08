Gabriela und Wolfgang Porsche feiern Hochzeit auf Mallorca

Der 6.6.2026 war offenbar für mehrere Paare ein begehrtes Hochzeitsdatum. Auch Wolfgang und Gabriela Porsche feierten am Wochenende - mit dabei waren auch zahlreiche prominente Gäste.

Palma (dpa) - Gabriela und Wolfgang Porsche haben - genau ein halbes Jahr nach der standesamtlichen Trauung - ihre Hochzeit auf Mallorca gefeiert. Der Anwalt des Paares, Christian Schertz, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass die Porsches am vergangenen Wochenende im Familien- und Freundeskreis ihre Hochzeit auf Mallorca gefeiert hätten. Der Porsche-Aufsichtsratschef (83) und seine Partnerin (63) hatten am 6. Dezember in Salzburg standesamtlich geheiratet.

Zur Feier auf Mallorca waren auch zahlreiche prominente Gäste aus Politik und Wirtschaft dabei. So sagte etwa Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der mit seiner Frau Julia vor Ort war, der «Bild»-Zeitung: «Ein besonderer Anlass, ein wunderbares Fest und eine Liebe, die zwei so besondere Menschen verbindet.» Auf weiteren Bildern waren auch Gäste wie Mietwagen-Unternehmer Erich Sixt mit Ehefrau Regine, Fleischfabrikant Clemens Tönnies und Ann-Katrin Bauknecht zu sehen.