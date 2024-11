Ein Paar streitet sich am Bahnhof - so sehr, dass ein Güterzug plötzlich anhalten muss. Was genau ist passiert?

Bad Friedrichshall (dpa/lsw) - Wegen eines Beziehungsstreits am Bahnhof Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) hat ein Güterzugfahrer eine Notbremsung machen müssen. Ein 40 Jahre alter Mann soll sich mit seiner gleichaltrigen Lebensgefährtin gestritten haben und sie an den Haaren über den Bahnsteig und zu den Gleisen gezogen haben, wie die Polizei mitteilte.

Noch während der Mann im Gleisbereich war, näherte sich demnach ein Güterzug mit einer Geschwindigkeit von etwa 80 Kilometern pro Stunde. Als der Fahrer die Situation erkannte, habe er den Zug sofort bis zum Stillstand heruntergebremst. Der Verdächtige sei daraufhin geflüchtet. Gegen den 40-Jährigen wird nach dem Vorfall vom Montag nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Die 40-jährige Frau wurde leicht verletzt.