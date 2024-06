Ein Güterzug hat auf freier Strecke bei Hirschberg an der Bergstraße (Rhein-Neckar-Kreis) Feuer gefangen. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Stromabnehmer der Lokomotive in Brand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer am Abend. Der Zug musste anschließend abgeschleppt werden.

Hirschberg an der Bergstraße (dpa/lsw) - Die Ursache des Brandes war laut Polizei zunächst unklar. Niemand wurde bei dem Vorfall verletzt. Rund sechs Stunden war die Bahnstrecke am Dienstagabend gesperrt. Dadurch kam es zu Verspätungen im Zugverkehr. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

PM der Polizei