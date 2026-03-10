Ein Traktor verliert seinen Gülleanhänger. Die Feuerwehr rückt aus und die Wasserschutzbehörde prüft mögliche Schäden für ein Schutzgebiet.

Krautheim (dpa/lsw) - Ein Traktor hat bei Krautheim (Hohenlohekreis) seinen Gülleanhänger verloren – und damit für eine ziemlich geruchsintensive Unfallstelle gesorgt. Rund 20.000 Liter Gülle liefen in einen Grünstreifen neben der Straße, wie die Polizei mitteilte. Der 21 Jahre alte Landwirt war demnach mit seinem Gespann auf der Straße unterwegs, als er aus unklarer Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Anhänger rutschte einen etwa drei Meter hohen Hang hinunter, löste sich vom Traktor und kippte um.

Dabei wurde das Güllefass beschädigt und der Großteil des Inhalts lief aus. Die Feuerwehr pumpte die Gülle ab und sperrte die Straße während der Arbeiten. Der Landwirt richtete den Anhänger anschließend selbst wieder auf. Der Schaden an Traktor und Anhänger wird auf etwa 55.000 Euro geschätzt. Zudem prüft die Wasserschutzbehörde, ob das nahegelegene Wasserschutzgebiet durch die Gülle verunreinigt wurde.