Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat sich in der European League eine sehr gute Ausgangsposition für das Erreichen des Viertelfinales erspielt. Die Mannschaft von Trainer Markus Baur gewann am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel beim isländischen Rekordmeister Valur Reykjavik auch in der Höhe verdient mit 36:29 (17:13). Damit kann sich Frisch Auf im Rückspiel am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) in der Göppinger EWS-Arena sogar eine Niederlage mit sechs Toren Differenz leisten. Bester Göppinger Werfer in der Origo-Arena in Reykjavik war der norwegische Nationalspieler Kevin Gulliksen mit neun Treffern.

Reykjavik (dpa/lsw) - Der Bundesliga-15. hatte sich als Tabellenzweiter der Hauptrunden-Gruppe A für die Runde der letzten 16 qualifiziert. In der isländischen Hauptstadt begann das Spiel ausgeglichen, ehe sich die Gäste zwischen der 23. und 27. Minute mit einem Vier-Tore-Lauf zum 16:12 absetzten und diese Führung nach dem Seitenwechsel weiter ausbauten.

