Aus dem Keller eines Hotels dringt dichter Rauch in die Gänge und das Foyer. Alle Gäste müssen das Gebäude verlassen - und können auch nicht mehr zurückkehren.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem Brand in einem Stuttgarter Hotel sind alle Gäste umquartiert worden. Als die Feuerwehrleute angekommen seien, habe sich bereits dunkler Rauch aus dem Keller in mehreren Stockwerken ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Alle Hotelgäste hatten das Gebäude zuvor selbstständig verlassen können. Mehrere Menschen wurden demnach am Dienstag von Sanitätern untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Der Brand war den Angaben zufolge im Heizungsraum ausgebrochen und konnte schnell gelöscht werden. Anschließend waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, das Gebäude zu entrauchen. Bei Messungen wurden erhöhte Schadstoffwerte festgestellt, sodass das Hotel vorerst nicht weiter genutzt werden konnte. Die Gäste wurden deshalb in andere Hotels umquartiert.

Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Feuers im Hotel aufhielten, war zunächst unklar. Auch zur Brandursache und zum Schaden lagen zunächst keine Informationen vor.