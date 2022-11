Eichstetten am Kaiserstuhl (dpa/lsw) - Ein Gärtnerei-Mitarbeiter in Eichstetten am Kaiserstuhl (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat sich bei einem Sturz in eine Palette mit Glasscheiben tödliche Verletzungen zugezogen. Polizeiangaben von Dienstag zufolge wurde der 50-Jährige am Samstagmorgen gefunden, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Der Mann war den Angaben zufolge am Vorabend nach einer Veranstaltung auf dem Gärtnereigelände allein auf dem Areal. Die Polizei vermutet, dass er auf rutschigem Untergrund mit Laub zu Fall gekommen sein könnte. Hinweise auf Fremdverschulden lagen zunächst nicht vor.

Pressemitteilung