Zehn Entenbabys sind in Kehl auf gefährlicher Strecke unterwegs - ohne Eltern. Doch Hilfe naht.

Kehl (dpa/lsw) - Eine Entenkükenschar ohne Eltern ist von Polizisten bei Kehl (Ortenaukreis) auf ihrem riskanten Weg gestoppt worden. Die zehn Entenbabys seien am Freitag im Gänsemarsch entlang der Bundesstraße 28 unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Die alarmierten Beamten hätten «die flauschigen Verkehrsteilnehmer behutsam in Obhut» genommen, hieß es. Sie übergaben die kleinen Enten dann an eine Tierhilfsorganisation. «In einem sicheren Teich dürfen sie künftig plantschen, schnattern und gemeinsam groß werden», berichtete die Polizei weiter.