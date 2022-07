Funkenflug von einem durchfahrenden Zug hat am Donnerstag an mehreren Stellen in Schwaben zu Bränden neben den Gleisen geführt. Wie die Polizei berichtete, war nach ersten Erkenntnissen wohl eine Bremse blockiert. Dies habe zu einer Funkenbildung geführt, sagte ein Sprecher. Durch die Trockenheit sei es dann zu den Bränden gekommen.

Jettingen-Scheppach (dpa) - Die Feuerwehr musste in Jettingen-Scheppach (Landkreis Günzburg) ausrücken, um an der Bahnstrecke Glutnester zu bekämpfen. Die Brände beeinträchtigten auch den Regionalverkehr auf der wichtigen Strecke Ulm-Augsburg-München. Wie die Deutsche Bahn berichtete, fuhren die Züge zwischen Augsburg und Ulm nur bis Gessertshausen beziehungsweise Burgau, um dann jeweils zu wenden. Dazwischen wurde die Strecke gesperrt.