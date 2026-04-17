Baden-Württemberg Fund von Babyleiche in Maulburg bleibt rätselhaft

Nach Fund von Babyleiche Ermittlungen eingestellt
Nach dem Fund einer Babyleiche wurden die Ermittlungen eingestellt. (Symbolbild)

Ein totes Baby im Müllsack, viele Fragen – und doch bleibt der Fall ungelöst. Warum die Ermittler trotz aller Bemühungen keine Klarheit schafften.

Maulburg (dpa/lsw) - Nach dem Fund eines toten Babys in einem Müllsack nahe einem Spielplatz in Maulburg (Kreis Lörrach) hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. Es hätten sich keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine verfolgbare Straftat durch eine bestimmte Person ergeben, teilte die Behörde in Waldshut-Tiengen mit. Eine Spaziergängerin entdeckte am 10. Oktober in einem Waldstück einen blauen Müllsack – darin ein totes Baby. Der kleine Junge war in Schaumfolie und mehrere Säcke gewickelt.

Trotz umfangreicher Ermittlungen und der Hinzuziehung verschiedener Sachverständiger sei es nicht möglich gewesen, die näheren Hintergründe des Fundes aufzuklären und damit ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte zu gewinnen, die zu einer verfolgbaren Straftat durch einen identifizierbaren Täter geführt hätten. Es wurde nicht festgestellt, ob der Säugling lebend geboren wurde und unter welchen Umständen er zu Tode kam.

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