Mitten in der EM drohte ausgerechnet ein Fußballtor einem jungen Fuchs zur tödlichen Falle zu werden. Doch er hatte junge Retter.

Offenburg (dpa/lsw) - Beim Jugendtraining auf dem Zell-Weierbacher Fußballplatz in Offenburg haben die Kicker am Dienstag einen kleinen Fuchs entdeckt, der sich hilflos in einem Tornetz verfangen hatte. Das Kleine drohte durch die Maschen erdrosselt zu werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Kinder setzten einen Notruf ab. Die Feuerwehr schnitt später das kleine Wildtier - zwar mit etwas Mühe - jedoch lebendig aus dem Leinengewirr. Mühsam war laut Mitteilung die Suche nach einem Tierarzt, zu dem der Fuchs in einem Gitterkäfig gebracht wurde. Nach der ärztlichen Versorgung brachte die Feuerwehr das Tier nach Neuried, wo sich die einzige Wildtierauffangstation der Ortenau befindet. Dort kann sich der Fuchs von seinen Strapazen erholen, um ausgewildert zu werden.

PM der Feuerwehr