Erst angefahren, dann vom gleichen Auto noch einmal erwischt: Wie ein Moment der Unachtsamkeit für eine 77-Jährige in Weil der Stadt dramatische Folgen hatte.

Weil der Stadt (dpa/lsw) - Eine 77-Jährige ist in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) gleich zweimal vom selben Auto angefahren worden und erlitt dabei schwere Verletzungen. Als die Fußgängerin eine Straße überqueren wollte, sei sie zunächst von einem 18-jährigen Autofahrer erwischt worden, wie die Polizei mitteilte. Die Frau stürzte zu Boden.

Der Autofahrer hielt den Angaben nach sofort an, um der Frau zu helfen. Dabei habe er allerdings vergessen, die Handbremse des Autos anzuziehen. Das Auto setzte sich in Bewegung und fuhr die Frau erneut an. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Der 18-Jährige blieb bei dem Vorfall am Donnerstag unverletzt.