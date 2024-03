Eine Fußgängerin ist in Zell im Wiesental (Kreis Lörrach) von einem Auto angefahren worden und wenige Tage später im Krankenhaus gestorben. Das Auto eines 24-Jährigen war nach Angaben der Polizei gegen die 84-Jährige geprallt, als diese die Straße überqueren wollte. Die Frau wurde nach dem Vorfall am Montag in ein Krankenhaus gebracht. Am Mittwoch erlag sie demnach ihren schweren Verletzungen.

