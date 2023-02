Ein Fußgänger ist in Stuttgart von einer Stadtbahn erfasst worden und dabei schwer verletzt worden. Der mutmaßlich betrunkene 20-Jährige wollte am Sonntag eine Straße überqueren und übersah dabei eine Bahn der Linie U9, wie die Polizei mitteilte. Obwohl die Fahrerin eine Gefahrenbremsung einleitete, erfasst die Bahn den Mann. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Stuttgart (dpa/lsw) - Ebenfalls am Sonntag war auch in Karlsruhe ein Mann unter einer Straßenbahn eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Unklar war dort zunächst, warum der Radfahrer unter den fahrenden Zug geriet. Er wurde von der Feuerwehr befreit und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

