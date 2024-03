Markgröningen (dpa/lsw) - Ein 61 Jahre alter Fußgänger ist in Markgröningen (Landkreis Ludwigsburg) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stieß der Wagen eines 59 Jahre alten Fahrers am Samstagabend mit dem Fußgänger zusammen, als dieser eine Straße überqueren wollte. Der 61-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang.

Mitteilung der Polizei