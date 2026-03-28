Ein 58-Jähriger wird in Trossingen von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei stand der Mann «offensichtlich unter Alkoholeinfluss».

Trossingen (dpa/lsw) - Ein Fußgänger ist bei einem Unfall in Trossingen (Kreis Tuttlingen) lebensgefährlich verletzt worden. Der 58-Jährige sei nach Aussagen von Zeugen plötzlich und ohne auf einen kommenden Wagen zu achten, auf die Straße getreten, teilte die Polizei mit.

Daraufhin sei er frontal von dem Auto eines 19-Jährigen erfasst, auf die Motorhaube und Windschutzscheibe geschleudert worden, über die Seite abgerutscht und auf der Straße liegengeblieben. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Mann stand den Angaben zufolge «offensichtlich unter Alkoholeinfluss». Laut der Pressemitteilung blieb der Fahrer unverletzt.