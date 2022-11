Meßstetten (dpa/lsw) - Schwerste Verletzungen haben sich zwei Fußgänger durch einen Zusammenprall mit einem Auto in Meßstetten (Zollernalbkreis) zugezogen. Der 60-jährige Mann und die 49-jährige Frau wollten am Freitagabend eine Straße überqueren und übersahen dabei nach Polizeiangaben einen herannahenden Wagen. Der Fahrer habe trotz Bremsung und Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Die beiden Fußgänger seien mit schwersten Verletzungen in eine Klinik gebracht worden, mittlerweile bestehe aber keine Lebensgefahr mehr. Wegen Hinweisen auf Alkoholkonsum sei bei beiden eine Blutentnahme angeordnet worden, hieß es von der Polizei.

Mitteilung