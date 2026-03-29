Lebensgefährlich verletzt wurde ein Mann in eine Klinik geflogen. Zuvor hatte ihn ein Auto erfasst. Einen Tag später teilt die Polizei tragische Neuigkeiten mit.

Trossingen (dpa/lsw) - Der in Trossingen (Kreis Tuttlingen) von einem Auto erfasste Mann ist an den Folgen des Unfalls im Krankenhaus gestorben. Das habe das behandelnde Klinikum mitgeteilt, berichtete die Polizei. Die Unfallermittlungen liefen weiter.

Der 58-Jährige sei Zeugenaussagen zufolge am Samstag unvermittelt auf eine Straße getreten, ohne auf den Verkehr zu achten, hieß es. Das Auto eines 19-Jährigen erfasste ihn frontal. Der Fußgänger wurde auf Motorhaube und Windschutzscheibe geschleudert, rutsche seitlich vom Wagen und blieb auf der Straße liegen. Er wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei war der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls offensichtlich betrunken.

Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik, wo er noch am selben Tag starb.