Ein Autofahrer hat einen Fußgänger in Herdwangen-Schönach (Landkreis Sigmaringen) erfasst und ist geflüchtet. Der 22-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Auto hatte den Mann auf einer Straße in Richtung Pfullendorf erfasst. Wie es zu dem Unfall in der Nacht auf Sonntag kam, war zunächst unklar.

Herdwangen-Schönach (dpa/lsw) - Mitteilung der Polizei