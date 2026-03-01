Ein 89-jähriger Mann gerät unter eine Stadtbahn in Stuttgart und verletzt sich schwer. Zunächst schwebte er in Lebensgefahr.

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 89 Jahre alter Fußgänger ist in Stuttgart von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der Senior befand sich beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte unter der Bahn, wie die Feuerwehr mitteilte. Er wurde laut den Angaben der Polizei mit zunächst lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Insassen der Stadtbahn wurden demnach nicht verletzt.

Der 89-Jährige schwebte laut den Angaben einer Polizeisprecherin am Abend nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.