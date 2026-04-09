Baden-Württemberg Fußgänger nach Unfall gestorben –Lastwagenfahrer gestellt

Rettungsdienst
Die Fußgänger sind nach ersten Erkenntnissen gestorben. (Symbolbild)

Bei Lahr werden zwei Fußgänger auf einer Bundesstraße tödlich verletzt. Der Autofahrer flüchtet. Was bisher zu dem Vorfall und den Folgen für den Verkehr bekannt ist.

Lahr (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße bei Lahr (Ortenaukreis) sind zwei Menschen von einem Fahrzeug erfasst und nach bisherigen Erkenntnissen tödlich verletzt worden. Zeugen hätten von einem am Unfall beteiligten Lastwagen berichtet, der aber beim Eintreffen der Polizei schon nicht mehr am Unfallort gewesen sei, so die Polizei. Der flüchtige Fahrer wurde schließlich gefunden, bei der Suche wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

In Unfallnähe wurde ein weiteres Auto entdeckt, das an einem Ampelmast zum Stehen gekommen war. Die beiden Insassen wurden verletzt in eine Klinik gebracht. Was genau vorgefallen war und inwiefern die Unfälle zusammenhängen, blieb zunächst unklar. Wegen des Unfalls wurde die Bundesstraße B415 im Bereich der Abfahrt zur B3 voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x