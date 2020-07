Süleyman Bostanci (47) ist neues Mitglied im Fußball-Kreisausschuss der Südpfalz. Er fungiert künftig als Staffelleiter für die C-Klasse Ost.

Bostanci löst Rüdiger Werling ab, der für den verstorbenen Otto Rassenfoß die B- und C-Klasse Ost übernimmt. Bostanci lebt und ist aufgewachsen in Jockgrim. Dort ist er Mitglied der TSG, wo er bis zur A-Jugend Fußball spielte. Beruflich startete Bostanci bei der „Gesundheitskasse“ als Sozialversicherungsfachangestellter mit anschließendem Studium. Danach wechselte er in die Daimler AG und belegte ein berufsbegleitendes Studium zum Diplom-Betriebswirt. Seit 20 Jahren verantwortet er verschiedene Funktionen des Personalbereichs unter anderem im Mercedes-Benz-Werk Wörth und in Stuttgart. Aktuell leitet er das HR-Service-Center, das sich um die standortübergreifende operative Umsetzung von Personalthemen kümmert. Er ist verheiratet und hat zwei Jungen im Alter von 13 und zehn Jahren. Neben dem Job ist ihm wichtig, auch Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Dabei erkundet er gerne mit dem Fahrrad die Südpfalz und genießt die Pfälzer Lebensart. Seit Februar 2019 ist Bostanci auch Schiedsrichter.

Werner Gilb konnte ihn nun für eine neue Aufgabe im Kreisausschuss gewinnen. Bostanci sagt: „Fußball ist Leidenschaft und findet nicht nur auf dem Platz statt. Ich schätze das freiwillige Ehrenamt und helfe gerne.“ Und Sport verbindet. Als Kind türkischer Einwanderer ist ihm das Thema Integration wichtig. Gerade Fußball könne helfen, Vorurteile abzubauen.

Ebenfalls neu im Gremium ist die Wörtherin Christina Ferrini. Sie hat keinen festen Aufgabenbereich, wird aber sukzessive an die Themenfelder herangeführt. Ferrini ist 29 Jahre alt und arbeitet ganztags als Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen bei der Deutschen Post in Karlsruhe. Sie ist alleinerziehende Mutter von drei Mädchen und einem Jungen im Alter von vier bis 14 Jahren. Sie kam vor vier Jahren von Karlsruhe in die Bienwaldstadt. Sie trainiert beim FC Bavaria die G- und E-Jugend. Bei den B-Junioren ist sie Co-Trainerin. Ferrini spielte selbst beim FC Karlsruhe 21, beim Karlsruher SC und beim SV Hatzenbühl. Im vergangenen Jahr war sie Kreisehrenamtspreisträgerin des Kreises Südpfalz bei der Aktion „Fußballhelden“. Sie sagt: „Karl Schlimmer hatte mich angesprochen. Ich liebe Fußball und neue Herausforderungen. Deshalb habe ich zugesagt.“