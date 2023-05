Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Uhr zeigt die 86. Spielminute an. Patrick Brechtel lässt mal richtig Dampf vom Kessel ab. Der Rülzheimer Trainer ist unzufrieden mit dem, was seiner Elf ihm serviert. In der Nachspielzeit kommt er sich vor „wie in der B-Jugend“. Sein Team verliert in der Verbandsliga gegen den ASV Fußgönheim.

1:2 (1:1) gegen den ASV Fußgönheim, immer noch kein Sieg in der Fußball-Verbandsliga. Optimistisch war Trainer Patrick Brechtel beim Spielbeginn gewesen, er verfolgte