Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Thorsten Ullemeyer ist Leistungsträger in der Abwehr und Kapitän der Mechtersheimer Mannschaft in der Oberliga. Der Landauer fühlt sich wohl an der Kirschenallee, an der er viel erlebt hat. Aber er deutet auch an, dass die Vertragsverlängerung kein Selbstläufer für ihn war. Was beschäftigt den 29-Jährigen?

Um ein Jahr hat Thorsten Ullemeyer seinen Vertrag beim Fußball-Oberligisten TuS Mechtersheim gerade verlängert. Dass nach seiner Zeit beim FSV Offenbach Anfragen höherklassiger