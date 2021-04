Der Südwestdeutsche Verband (SWFV) teilt in der Corona-Krise alle Spielklassen von der Verbandsliga abwärts bis zur A-Klasse. Nach Abschluss der kleineren Runde sollen die beiden Topteams der Staffeln in Entscheidungsspielen auf neutralem Platz den Meister ermitteln. Das trifft bei den Vereinen nicht nur auf Zustimmung.

Mit der Vorgabe, seine Spielklassen bis einschließlich A-Klasse zu teilen, hat der Südwestdeutsche Fußballverband ein Statement gesetzt. Für die B-, C- und D-Klassen können die Kreise eigene Regelungen treffen. Der Hauptkritikpunkt: Die Vereine wurden diesmal nicht befragt, der neue Modus über die Köpfe der Klubs hinweg beschlossen.

Dies sehen jedenfalls Heiko Magin vom Verbandsligisten SV Rülzheim und Jochen Hellmann vom Bezirksligisten TSG Jockgrim so. Beide sind mit der Regelung nicht glücklich. Magin vor allem wegen der wenigen Spiele, die seine Mannschaft nun voraussichtlich zu bestreiten hat. „Nach der Trennung kommen wir da auf 16 Spiele. Das bedeutet weniger Zuschauer und weniger Einnahmen bei unveränderten Kosten durch unsere Spielerverträge.“

Lieber englische Wochen

Magin ist dafür, die Verbandsliga eingleisig zu belassen: „Mit 18 Teams kann man ein paar englische Wochen einstreuen und dann ist das auch noch machbar, wenn die Runde erst im September startet“, findet er – und ist damit deckungsgleich mit den Meinungen der Liga-Rivalen Zeiskam und Kandel.

Der TB habe schon eine Rundmail verfasst, in der er darauf hinwirke, eine Lösung mit einer eingleisigen Liga zu finden, teilte Kandels Sportlicher Leiter Michael Pahle mit. „Wenn man Mitte September startet, verkürzt man eben die Winterpause und spielt bis Mitte Juni. Das geht“, findet er.

Kompromiss Oberliga

Ein Kompromiss ist für Magin, Pahle und Hellmann die Regelung der Oberliga. Dort wird im Anschluss an die geteilt ausgespielte Hauptrunde eine Play-off-Runde gespielt. Die oberen Hälften spielen dann um den Aufstieg, die unteren ermitteln die Absteiger.

Das fände auch Hellmann gut, nur so sei ein „würdiger Meister“ zu ermitteln. „Sauer aufgestoßen“ sei ihm aber noch mehr, dass, wenn die Runde nicht zu Ende gespielt werden könnte, eine Wertung möglich sein soll, wenn die Hälfte der Spiele gespielt ist: „Dann hätte man nach neun Spielen schon Auf- und Absteiger. Das kann nicht sein.“ Auch er will mehr Spiele haben, „um unseren Spielern im Kader, der so aufgestellt ist, dass wir aufsteigen können, auch mit entsprechenden Einsatzzeiten gerecht werden zu können“.

Gegen englische Wochen

Ganz klar gegen englische Wochen spricht sich Büchelbergs Sportvorstand Jürgen Friedmann aus: „Wir haben auf unserem Rasen kein Flutlicht und können daher abends nicht spielen.“ Friedmann sieht in der vom Verband vorgestellten Planung „eine gute Lösung“. Da seine Spieler dann auch weniger Aufwand zu betreiben hätten, müsste der Verein ihnen auch weniger zahlen. Daher seien fehlende Zuschauereinnahmen wegen weniger ausgetragenen Spielen für den Landesligisten nicht das Problem.

Auch Ligakonkurrent FSV Offenbach kann mit dem angedachten Modus leben: „Durch die wenigen Spieltage ist man sehr flexibel, falls wieder eine Unterbrechung kommen würde“, sagt Geschäftsführer Reinhold Lutz. Die wenigen Spiele seien attraktiver, da die Gegner nun wieder ausschließlich aus der näheren Region kämen, was grundsätzlich mehr Zuschauer anlocke. „Spiele gegen Mannschaften aus Mainz ziehen bei uns ohnehin kaum Fans an“, macht Lutz deutlich, dass der FSV hauptsächlich von den Derbys lebt.

Einfach Freude auf Bezirksliga

Nebenan bei Bezirksliga-Neuling VfB Hochstadt freut sich Fußball-Abteilungsleiter Markus Portz einfach darauf, wieder in der Bezirksliga zu sein: „Natürlich ist es wirtschaftlich nicht leicht, wenn wir nur neun Heimspiele haben, aber als Neuling müssen wir uns eben fügen. Bei drei Absteigern in einer Neuner-Staffel wird es für uns auch sportlich brutal schwer, aber die Entscheidung des Verbandes ist nachvollziehbar.“

Auch Portz fände eine Lösung wie in der Oberliga besser, er weiß aber auch: „Allen kann man es nicht recht machen“ in der Corona-Pandemie.