Die Philosophie beim Fußball-Landesligisten SV Viktoria Herxheim, primär Akteure aus dem eigenen Nachwuchs in die „Erste“ zu integrieren, ist bislang aufgegangen. Benedict Kartheuser, Tristan Trauth, David Ehnes, Kilian Akartuna, Leon Victor Dahl, Max Liebel, Daniel Helwich oder Yannik Wölfel ist der Sprung ins aktive Lager auf Anhieb gelungen. Das Trainer-Team mit Jens Bodemer, Christoph Bauer und Pascal Weis hat sich auch für die neue Saison an die Viktoria gebunden. Dies gilt mit einer Ausnahme auch für den gesamten Kader. Lediglich der dritte Torhüter Cedrik Braun, der sich während der Runde der Viktoria angeschlossen hatte, möchte sein Glück bei einem anderen Verein suchen. „Wir sind generell sehr zufrieden“, konstatiert der Chef-Coach, der am 20. Januar 32 Jahre alt wird. Er freue sich, auch in der kommenden Runde Teil der blau-weißen Familie zu sein. Wieder stehen junge Akteure ante portas. Beispielsweise die 18-jährigen Marcel Heid und Rico Gemmar.