Fußball-Bezirksligist VfB Hochstadt hat die Verpflichtung von Christian Slatnek als neuen Trainer und Nachfolger von Michael Graf, der freiwillig aufhört, bestätigt.

Der 44-jährige Slatnek war zuletzt beim VfR Kandel in der Verbandsliga und beim SV Viktoria Herxheim in der Landesliga als Coach tätig. Neuer spielender Cotrainer wird Leutrim Osaj, der bereits in der Vergangenheit unter Slatnek spielte und künftig als verlängerter Arm des Trainers auf dem Platz fungieren soll. Osaj, ehemaliger U21-Nationalspieler Albaniens, ist zurzeit noch bei Hochstadts Ligakonkurrent TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen aktiv.

Den Wunsch, gemeinsam mit Slatnek wieder eine verantwortliche Aufgabe zu übernehmen, hatte der 28-Jährige schon vor geraumer Zeit artikuliert. Das Gespann übernimmt voraussichtlich einen mit wenigen Ausnahmen unveränderten Kader. Der VfB sucht mit seinen neuen Trainern noch nach Verstärkungen. Der Vorstand des VfB erklärte, dass die Chemie mit den beiden Trainern schnell gestimmt habe. Vorsitzender Achim Rüggeberg: „Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, im 100. Jahr des Vereinsbestehens zwei so erfahrene und namhafte Persönlichkeiten für unseren Verein begeistern zu können.“

Offen ist, wie es mit dem am Kreuzband verletzten Rainer Vollmar weitergeht. Klar sei, dass der seine Funktion als Cotrainer aufgeben werde, informierte VfB-Pressesprecher Holger Laible. Es stehe im Raum, dass Vollmar als Spieler im Kader bleibe, sofern die Verletzung so ausheile, dass das Knie wieder belastbar sei.