Dicke Überraschung in der zweiten Runde des Fußball-Verbandspokals. Bezirksliga-Aufsteiger SV Minfeld kaufte dem Landesligisten SV Büchelberg den Schneid ab und warf ihn mit 2:0 (0:0) aus dem Wettbewerb.

Minfeld überzeugte im Kollektiv, überließ den ideenlosen und behäbigen Büchelbergern das Spiel, jedoch nicht ohne selbst in der Offensive Akzente zu setzen. SVM-Akteur Fabian Seringer traf in der ersten Hälfte das Aluminium, in Durchgang zwei markierte Conrad Kühnast aus 30 Metern das 1:0 (61.). Der eingewechselte Joker Timo Laubscher wurde in der Schlussphase mit einem langen Ball in Szene gesetzt, verlud seinen Gegenspieler und blieb Sieger im Eins-gegen-Eins mit SVB-Torwart Pascal Radetzky (90.+2).

Während Minfelds Trainer Martin Kremer „wunschlos glücklich“ feierte, wartet auf den neuen SVB-Coach Sahin Pita noch viel Arbeit bis zum Rundenauftakt in zwei Wochen.

Souverän hat Landesligist FSV Offenbach die zweite Runde gemeistert. Beim Bezirksligisten TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen setzte sich die Elf von Trainer Daniel Jahnke mit 3:0 (2:0) durch – trotz einer Roten Karte gegen Jakob Born wegen einer Notbremse Ende des ersten Durchgangs. Da führte der FSV allerdings schon mit zwei Treffern, die Agmir Bajraktari (33.) und Alexander Hayes (42.) erzielt hatten. Im zweiten Durchgang versuchte Frankweiler aus der numerischen Überzahl Profit zu schlagen, doch Offenbach stand hinten sicher, ließ nichts zu. Ein Konter, den Jonas Mittenbühler vollendete, führte in der 73. Minute zum Endstand vor 250 Zuschauern.