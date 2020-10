Fußball-Verbandsligist SV Rülzheim hat mitten in seiner aktuellen Krise zwei Spieler verloren. Unmittelbar vor Transferschluss in Baden-Württemberg holte der FV Olympia Kirrlach Angreifer Milot Berisha mittels eines Amateurvertrags aus Rülzheim weg. „Er wollte unbedingt wechseln, weil er zuletzt bei uns nicht mehr so zum Zug kam“, teilte Trainer Patrick Brechtel mit. Berisha war vor einem Jahr aus Speyer zum SVR zurückgekehrt, konnte aber nur phasenweise die Treffsicherheit zeigen, die ihn in Speyer ausgezeichnet hatte. Außerdem wurde der Vertrag mit Juan Jose Gomez Albarran aufgelöst. Der Flügelflitzer habe nach seiner Kreuzbandverletzung nicht mehr zur erforderlichen Fitness zurückgefunden, erklärte Brechtel den Abschied in beiderseitigem Einvernehmen.