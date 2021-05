Das Sportgelände des SV Weingarten 2007 ist schon längere Zeit Ziel von Vandalismus und Zerstörung. Vor allem auf dem Platz neben der Arena befinden sich oft Müll und Glasscherben. In das Kiosk wurde schon mehrfach versucht einzubrechen. In den vergangenen Wochen soll es besonders schlimm gewesen sein. Die Aluminiumhaltestange eines Tors sei kaputt getreten, ein angekettetes Jugendtor zerstört, selbst gebaute Sitz- und Ersatzbänke seien regelrecht in ihre Einzelteile zerlegt worden. „Es macht uns besonders wütend, weil viele Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit unserer Mitglieder zum Erhalt und Ausbau der Anlage stecken“, sagte der Vereinsvorsitzende Günther Weller. Der Schaden betrage mehrere Hundert Euro. Der Verein will das Gelände verstärkt kontrollieren und weitere Videoüberwachungsgeräte installieren. Für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, hat der SVW eine Belohnung von 100 Euro ausgesetzt. Der Verein behandelt Informationen gerne vertraulich. Kontaktdaten: info@svw2007.de oder Telefon 06344 92074.