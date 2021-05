Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen sinkt allmählich. Das nährt die Hoffnung, dass die am 6. September begonnene und Ende Oktober unterbrochene Amateur-Saison 2020/21 fortgesetzt werden kann. Die RHEINPFALZ hat sich bei Bezirksliga-Trainern der Region umgehört, wie die Kommunikation mit den Spielern funktioniert, ob es Trainingsvorgaben gibt und wie es mit einer „Lohnfortzahlung“ steht.

Kevin Konz (TSG Jockgrim): Prämien und Trainingsgelder sind im Lockdown keine geflossen. Wir haben aber den Kontakt zu den Spielern gehalten. Unser Sportvorstand Jochen Hellmann hat immer wieder neue interne Wettbewerbe ausgerufen, bei denen es um Stabilisations-übungen, Lauftraining und Beweglichkeitstests ging. Es wurden dabei auch Preise ausgelobt, beispielsweise Pizzagutscheine, ein Rumpsteakessen oder Dönergutscheine. Die Teilnahme war freiwillig, aber sehr rege. Bei den Spielern der Bezirksligamannschaft muss ich mir ohnehin keine Sorgen machen, dass die sich zu wenig bewegen. Die trainierten teils auch in Kleingruppen, je nachdem, was die Regeln zuließen. Intern haben wir einen Plan, wie wir den Neustart angehen: zwei bis drei Wochen, in denen wir die Grundlagen legen für eine anschließende vierwöchige fußballspezifische Vorbereitung auf den Spielbetrieb.

Edin Pita (VTG Queichhambach): Zu den finanziellen Angelegenheiten will ich mich nicht äußern, das ist Sache des Vereins. Zu meinen Spielern habe ich per Telefon und SMS Kontakt. Im Zwei-Wochen-Rhythmus habe ich mit jedem gesprochen. Am Dienstag sollte jeder seinen Trainingsplan für den Rest vom Monat bekommen. Das sind jeweils zwei Trainingseinheiten plus eine Krafteinheit je Woche vorgesehen. Für die Krafteinheiten hat Maximilian Becker zuletzt immer Videos mit Übungen versendet, die dann von allen nachgemacht wurden. Die Spieler melden mir dann, was sie trainiert haben. Ich hoffe, dass es im März weitergeht mit einem normalen Trainingsbetrieb. Nach der langen Pause brauchte ich eigentlich sechs Wochen, um die Mannschaft fit zu bekommen. Wenn uns der Verband nur vier Wochen zugesteht, dann muss ich das akzeptieren.

„Alles eingefroren“

Dominik Glaser (FC Lustadt): Wenn man keinen Aufwand hat, steht einem auch keine Aufwandsentschädigung zu. Daher ist bei uns alles an Zahlungen eingefroren. Die Kommunikation beschränkt sich auf Telefon und Whatsapp. Ich habe seit Anfang November keinen der Spieler persönlich gesehen. Da es aktuell keinen Zeitpunkt für die Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs gibt, mache ich auch keine Vorgaben. Denn die Spieler melden eben auch, dass es schwierig ist zu laufen, wenn man kein Ziel vor Augen hat. Ich selbst bin zwei- bis dreimal wöchentlich unterwegs, habe schon die Halbmarathon-Distanz laufend bewältigt und war mit dem Rad auf dem Rheindamm bis Leimersheim unterwegs. Außerdem habe ich einen Plan entworfen, mit dem ich eine vierwöchige Vorbereitung abhalten könnte. Wenn klar ist, wann es losgehen kann, werde ich den Spielern sofort einen Plan an die Hand geben, wie sie sich in den zwei Wochen davor fit machen sollen, um dann in die vom Verband zugesicherte vierwöchige Vorbereitung starten zu können.

Simon Hartenstein (TuS Knittelsheim): Geld bekommt bei uns ohnehin kein Spieler, daher gab es auch keine „Lohnfortzahlung“ im Lockdown. Den Kontakt zu meinen Spielern habe ich gehalten. Wir haben auch wöchentlich Online-Training über Zoom und Kameras gemacht. Die Beteiligung war super. Im ersten Lockdown hatten die Spieler schon sehr viel in Eigenverantwortung gemacht, was dann auch auf dem Platz zu sehen war. Und nur so geht es auch. Daher habe ich keine Trainingspläne herausgegeben. Wenn wir ein klares Datum haben, an dem wir wieder starten können, werde ich Laufpläne erstellen, damit die Spieler auf die Vorbereitung vorbereitet werden. Bis zum Start der Pflichtspielrunde benötigen wir nach den mindestens fünf Monaten Auszeit sicher vier Wochen Vorlauf auf dem Trainingsplatz, eher mehr.

Winterpause ausgedehnt

Martin Kremer (SV Minfeld): Bei uns bekommt kein Spieler Geld, weder für Sprit noch für den Aufwand. Wir haben noch im Lockdown light trainiert, waren da laufen. Als der scharfe Lockdown kam, habe ich die Spieler in die Winterpause geschickt, und die werden wir so lange ausdehnen, bis der Lockdown vorüber ist. Wichtig ist, dass der Verband und die Politik uns Klarheit geben, wann es wieder losgeht. Vorher ergibt es wenig Sinn, Laufpläne zu verteilen. Die Motivation geht ohne konkretes Ziel gegen null. Im ersten Lockdown sind die Jungs noch marschiert, im zweiten war es doch deutlich weniger. Nach jetzt schon vier Monaten Pause brauchen wir sechs bis acht Wochen Vorlauf, ehe es mit dem Spielbetrieb weitergehen kann. Aber selbst das reicht nur dann, wenn man auch die entsprechenden Trainingsbedingungen hat. Auf vereistem Platz funktioniert das nicht.

Michael Graf (VfB Hochstadt): Das Trainerteam hat bis Dezember reduzierte Übungsleiter-Zahlungen bekommen, danach haben wir auch komplett drauf verzichtet. Die Spieler bekommen ohnehin nur Prämien, die in Verbindung mit den Spielen stehen. Wir haben bis zum Start der regulären Winterpause noch nach individuellen Plänen trainiert. Dann haben wir uns entschieden, erst mal abzuwarten. Den Spielern habe ich ans Herz gelegt, dass sie eine gewisse Grundfitness erhalten sollen. Über die WhatsApp-Gruppe habe ich noch Kontakt zu ihnen, teils habe ich auch Einzelgespräche geführt. Persönlich glaube ich nicht daran, dass die Runde noch fortgesetzt wird. Wenn, dann brauchen wir mindestens die vier Wochen Vorbereitung. Dafür haben wir einen Vier-Wochen-Plan, werden aber etwas gediegener beginnen als in einer normalen Wintervorbereitung, weil die Pause jetzt sehr lang war. Man muss auch die vorherrschenden Platzbedingungen berücksichtigen. Ohne Kunstrasen kann man aktuell gar nicht trainieren, selbst wenn es wieder erlaubt wäre.

Jugend zuerst

Julian Roth (TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen): Mein Trainerkollege Tobias Schwartz und ich spenden dem Verein unsere Übungsleiter-Zuwendungen in dieser Phase. Mit dem Team gab es mal eine Videokonferenz, und ich habe einen Laufplan erstellt, den ich aber nicht überprüfe. Das soll jeder eigenverantwortlich machen. Grundsätzlich finde ich, dass erst dann wieder Fußball gespielt werden sollte, wenn man auch die Geschäfte wieder komplett geöffnet hat. Sonst hätte ich dabei kein gutes Gefühl, obwohl ich richtig Lust auf Fußball und die Jungs habe. Außerdem sollte man zuerst dem Jugendfußball eine Chance geben, ehe man den Seniorenspielbetrieb startet. Ich habe keine Ahnung, wie lange Vorlauf wir benötigen werden. Letztlich müssen wir es so nehmen, wie es der Verband entscheidet. Wichtig wäre mir nur, dass es für alle gleich gehandhabt wird.