Thorsten Ullemeyer verlässt am Saisonende den Fußball-Oberligisten TuS Mechtersheim und schließt sich dem Landesligisten TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim an. Der bei Standards torgefährliche Innenverteidiger ist 29 Jahre alt und spielt im sechsten Jahr an der Kirschenallee. In 124 Oberliga- und 60 Verbandsligaspielen erzielte er 43 Tore. Ullemeyer wohnt in Landau und unterrichtet an einem Gymnasium in Speyer die Fächer Sport und Chemie. „Ich kenne das Gros der Mannschaft, dort spielen drei meiner besten Freunde“, erklärte der TuS-Kapitän. TuS-Vorstandsmitglied Dieter Demmerle: „Wir haben bereits vor dieser Saison Thorsten mit Engelszungen überredet, noch zu bleiben. Denn er wollte seine Karriere mit seinen Freunden beenden.“ Ullemeyer war 2015 vom FSV Offenbach nach Mechtersheim gewechselt. „Thorsten ist ein ganz feiner Kerl. Wir werden versuchen, diese Lücke zu füllen“, so Demmerle.