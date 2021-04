„Genau für diese Spiele wollten wir unbedingt in die Bezirksliga.“ Das sagt Michael Graf, Trainer des VfB Hochstadt. Am Freitag um 19.30 Uhr tritt der Aufsteiger beim TuS Knittelsheim an. Unter Flutlicht. 500 Zuschauer sind erlaubt. Lars Maier fiebert dem Derby entgegen.

Maier ist beim TuS Knittelsheim von Trainer Simon Hartenstein zum Vizekapitän ernannt worden. „Ich fühlte mich sehr geehrt. Ich bin seitdem noch motivierter, denn dieses Amt bekommt man nicht einfach so“, sagt der 20-Jährige, der in der B-Jugend von der TSV Lingenfeld zum TuS wechselte. Im Umfeld der Gelb-Schwarzen fühlt er sich wohl. Mal wird Fußballtennis gespielt, mal im Mannschaftskreis gegrillt. Nach dem Derby gibt es ein Essen für das gesamte Team. „Für mich sind das die Höhepunkte“, sagt Maier, der am Montag Geburtstag feiert und sich vorab drei Punkte wünscht. Dass er beim VfB Haßloch in der 85. Minute „einen fragwürdigen“ Handelfmeter verursachte, wurmte ihn. 2:2 endete das Spiel.

Workouts für mehr Kilos

Maier ist Linksverteidiger. Er strahlt Ruhe aus, muss aber noch etwas intensiver mit seinen Nebenleuten kommunizieren und will körperlich robuster werden. 1,80 Meter groß, wiegt er knapp 70 Kilo. „Ich arbeite dran, mache daheim Workouts“, sagt der Auszubildende zum Groß- und Einzelhandelskaufmann, der in Lingenfeld mit seinem Vater am Volleyballtraining teilnimmt und gerne mal Basketball spielt: „Ich bin für eigentlich jede sportliche Aktivität zu haben und keinesfalls ein Stubenhocker.“ Zum Derby meint er: „Ich brenne schon: Das ist ein neuer Gegner, unter Flutlicht, es wird einiges los sein, und wir werden uns auf eine etwas andere Spielweise des Gegners einstellen müssen.“

Mit seinem Trainer hat er ein gutes Verhältnis: „Simon sucht immer das Gespräch, macht ein gutes Training, die Neuzugänge haben uns weitergebracht.“

Wenig los auf der Hochstadter Bank

Benjamin Mayer fällt wohl krankheitsbedingt aus, berichtet Hartenstein, der sich an vergangene Duelle zwischen Grafs Hochstadtern beziehungsweise Insheimern und seiner Rülzheimer A-Klasse-Elf erinnert: „Das waren immer schwere Spiele, aber unser Umgang war sehr respektvoll. Zum Aufstieg habe ich ihm sofort gratuliert.“ Graf will nun dem „absolut sportlichen und fairen“ Hartenstein vor allem die Hochstadter Moral entgegensetzen. Personell ist der Aufsteiger aber arg gebeutelt. Mehr als zwei Reservisten werden wohl wieder nicht auf der Bank sitzen. Marco Wittmer (fällt sicher aus) und Andreas Minch (könnte gerade noch fit werden) haben sich verletzt. Lediglich Daniel Moster kann wieder in den Kader zurückkehren.

„Wir wollen gerade bei solchen Spielen auf den Punkt da sein und jeder, der auf dem Platz steht, wird alles abrufen“, verspricht Graf.