Der TuS 04 Hördt und der FC Leimersheim bilden zur neuen Saison eine Spielgemeinschaft. Der FCL hat nach dem Abschied der drei Routiniers Moritz Gysler, Christian Laveuve und Michale Hoffmann eine dünne Personaldecke, er bringt rund 15 Spieler in die neue Gemeinschaft ein. Künftig werden zwei Mannschaften in der B- und C-Klasse Ost am Spielbetrieb teilnehmen. Trainer der Spielgemeinschaft wird der bisherige Hördter Coach Enver Söylemez. Im Seniorenbereich kooperieren beide Vereine schon länger.