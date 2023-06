Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen ist in der Abstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga gelandet. Dennoch ist Spielertrainer Tim Kiefer sehr zufrieden mit dem, was seine Mannschaft in der Hauptrunde geleistet hat. Vor allem der Saisonstart ist unerwartet gut verlaufen. Nur ein Zähler fehlt nun zum rettenden Ufer.

„Es ging ja direkt los mit diesem überraschenden Sieg gegen den VTG Queichhambach“, erinnert sich Kiefer an das verrückte 4:3 nach 3:0-Führung, an den Ausgleich und den folgenden