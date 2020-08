Im Südpfalz-Kreispokal gab es eine faustdicke Überraschung: Der TSV Landau aus der C-Klasse besiegte den SV Landau West aus der A-Klasse mit 6:0.

Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können. Tayfun Simseks Schuss prallte bereits nach drei Minuten vom Innenpfosten ins Tor. Nach der Pause gelang Denis Thomas ein lupenreiner Hattrick. Zuerst traf er per Kopf, dann nach Zuspiel von Berkant Dagli zum 3:0 und nach einer schönen Kombination zum 4:0. Erhan Metin erhöhte mit einem Distanzschuss auf 5:0, Denis Thomas setzte vor 300 Zuschauern den Schlusspunkt.

Ansonsten setzten sich die höherklassigen Mannschaften durch. Die Spfr Dierbach brauchten beim zwei Klassen tieferen SV Kapellen/Drusweiler die Verlängerung. Der SV Gossersweiler-Stein verlor vor 200 Zuschauern mit 1:3 gegen die SG Birkenhördt/Vorderweidenthal 1:3. Die klassentieferen Gastgeber gingen mit einem Heber von Marvin Becker aus 25 Metern in Führung (23.). Spielertrainer Alexander Burhardt glich per Kopf aus (35.). Die Einwechslung von Marc Masur sorgte für mehr Stabilität in der Gästeabwehr. Patrick Schmidt schloss zwei Alleingänge in der 73. und 88. Minute erfolgreich ab. Die Bestnote verdiente sich Schiedsrichter Thomas Schulz (Landau).

Das einzige Elfmeterschießen gab es in Steinweiler. Die SG Schweighofen/Kapsweyer spielt am Dienstag um 19.30 Uhr in Schweighofen gegen die SF Steinfeld.

Alle Ergebnisse

Kreispokal Südpfalz: FV Germersheim - FC Bavaria Wörth 0:1, TSV Freckenfeld - SV Hatzenbühl 3:6, Spfr Germania Winden - TuS Schaidt 0:2, FV Türkgücü Germersheim - FV Neuburg 1:8, SV Dammheim - FC Phönix Bellheim 0:3, FC Viktoria Neupotz - FV Queichheim 7:0, TSV Landau - SV Landau West 6:0, SV Gossersweiler/Stein - SG Vorderweidenthal/Birkenhördt 1:3, SV Herxheimweyher - SG Rohrbach/Impflingen 0:6, TV Hayna - SV Erlenbach 1:5, SV Kapellen/Drusweiler - Spfr Dierbach 1:2 n. V., SG Hagenbach/Scheibenhardt - VfR Sondernheim 1:2, SpVgg Bad Bergzabern - SG Schweigen/Rechtenbach/Oberotterbach 3:0, TSV Wilgartswiesen - ASV Lug/Schwanheim 0:13, TSG Godramstein - TuS Wollmesheim 1:3, SV Landau Südwest - FC Insheim 2:3, TSV Venningen/Fischlingen - SV Landau Süd 5:2, SG Völkersweiler/Silz/Waldhambach - SG Klingenmünster/Göcklingen 3:2, FSV Steinweiler - SpVgg Oberhausen/Barbelroth 6:7 n. E., VfL Essingen - FSV Freimersheim 2:5, SG Mörzheim/Eschbach - SV Mörlheim 1:5

Kreispokal Rhein-Mittelhaardt: VfL Neustadt - TuS St. Martin 7:0, TuS Maikammer - SV Gommersheim 1:0, TSV Lingenfeld - FV Berghausen 2:3, SV Weingarten - ASV Harthausen 2:3. Am Dienstag (19.30 Uhr) spielt der SV Altdorf/Böbingen beim VfL Duttweiler.