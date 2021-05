Coronabedingt ist er in den nächsten Wochen „kalt gestellt“ und kann nicht – wie bisher gewohnt – seine Treffer für den FC Bavaria Wörth in der A-Klasse Süd erzielen. Seit Beginn dieser Saison hat der Düsseldorfer Maximilian Dammer in jedem Spiel – ob um Punkte oder den Pokal – mindestens einmal, meistens mehrmals getroffen.

Der 29-jährige Maximilian Dammer ist der Liebe wegen nach Wörth gezogen. Er hat sich einige Spiele des Fußballclubs angesehen und trifft, nachdem er sich ihm angeschlossen hat, nach Belieben. Corona hat ihn nun „kalt gestellt“.

Dammer hat in der Jugend von klein auf bei Fortuna Düsseldorf gespielt. Später kam er in der Oberliga bei der TuRu Düsseldorf zum Einsatz. Nach dem Abitur 2013 unterschrieb er einen Jahresvertrag als Profi bei der U23 des damaligen MSV Duisburg. Nach drei Monaten erlitt er einen Kreuzbandriss, der zwei Operationen und noch fast eineinhalb Jahre lang Probleme mit dem Knie nach sich zog. Der Vertrag sollte verlängert werden, aber zu veränderten Bedingungen. Das wollte Dammer nicht akzeptieren. Er sagte ab.

Als Barkeeper gejobbt

Er begann in Düsseldorf ein Biologie-Studium. Das brach er nach knapp zwei Jahren ab: „Das war einfach nicht das Richtige.“ In dieser Zeit hat er bereits als Barkeeper gejobbt, was er dann auch weiter tat. Inzwischen hatte er sich dem SV Oberbilk (Stadtteil von Düsseldorf) in der Kreisliga angeschlossen. Das entspreche etwa der hiesigen Bezirksliga, sagt er. Allerdings spielte er hier nicht mehr auf der linken Seite in der Abwehr oder im Mittelfeld, sondern im Sturm.

2018 lernte Dammer im Sommerurlaub die Wörtherin Nadine Schlegel kennen, eine Leichtathletin, die für den TV Nußdorf, dann für die TS Germersheim und später für den VfB Stuttgart – heute noch – startete. Sie hat im Speerwerfen und im Weitsprung in zahlreichen Wettkämpfen bis hin zu deutschen Meisterschaften beachtliche Erfolge aufzuweisen. „Da wir beide sportinteressiert waren und sind, blieb der Kontakt auch nach dem Urlaub bestehen mit gegenseitigen Besuchen – eine klassische Fernbeziehung“, erzählt der Fußballer. Sie studierte anfangs in Stuttgart. Nun studiert sie in Landau Wirtschaftswissenschaften und Betriebspädagogik und wohnt wieder in Wörth.

Ein attraktiver Vorschlag

Ihr Vater, Managing Director bei Contargo Wörth-Karlsruhe, machte Dammer den Vorschlag, ein Duales Studium bei der Contargo-Holding in Mannheim anzugehen. Das nahm er gerne an und begann im August vergangenen Jahres. „Nach dem Bezug meiner eigenen Wohnung in Wörth war es ein logischer Schluss, dass ich mich dem FC Bavaria angeschlossen habe, nachdem ich mir einige Spiele dieser Mannschaft angesehen habe“, sagt er.

„Ich habe schon viele Menschen in der Region kennengelernt, die sehr nett und aufgeschlossen sind. Und beim FCB läuft es bisher auch ganz gut“, sagt Dammer. Für die Wörther Fußballer ist er bestimmt ein Glücksgriff, denn er war bisher in jedem Spiel für mindestens ein Tor gut. Herausragend war seine Leistung im Pokalspiel beim ASV Lug/Schwanheim, wo er fünf Treffer zum 6:1-Sieg beitrug. „Aber ich habe auch sehr gute Mitspieler um mich herum und zwei sehr kompetente Trainer mit Gökhan Istanbullu und Eugen Galkin“, ergänzt er gleich.

Jugendliebe Fortuna Düsseldorf

„Natürlich ist es in unserer derzeitigen Konstellation als Tabellenführer ärgerlich, dass die Saison unterbrochen wird. Wir hatten das alle vermutet, aber nicht gehofft. Trotzdem haben wir für die Maßnahmen Verständnis. Die Gesundheit muss Vorrang haben. Hoffentlich stabilisiert sich die Situation, wenn auch die Saison für dieses Jahr wohl gelaufen ist“, schätzt Dammer die momentane Corona-Lage ein. „Unser Ziel wird es auf jeden Fall sein, um die Meisterschaft mitzuspielen.“

Bei der Frage nach seiner Lieblingsspeise lächelt er und meint recht cool: „Ich stehe schon etliche Jahre auf eigenen Füßen. Da versuche ich auch immer, mir selbst etwas zu kochen. Und das soll mir dann auch schmecken.“ Für weitere Hobbys hat er nicht viel Zeit. Aber Spiele seiner „Jugendliebe“ Fortuna Düsseldorf sieht er sich noch gerne im Fernsehen an.