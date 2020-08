Denis Thomas hat wieder zugeschlagen. Er erzielte vier Tore beim 6:0 des TSV Landau in der ersten Fußball-Kreispokalrunde gegen den SV Landau West.

Der 28-Jährige ist verheiratet, hat einen zehn Monate alten Buben – und Ziele: „Ich möchte mit dem TSV in dieser Spielzeit in die B-Klasse aufsteigen und den Verein mittelfristig in der A-Klasse etablieren.“ Er wolle, dass der Verein sich in der Öffentlichkeit positiv präsentiere. Andere Vorhaben: „Privat würde ich gerne meine Familie noch erweitern. Ich wohne aktuell zur Miete in Edenkoben. Daher ist es mein Wunsch, irgendwann einmal Wohneigentum zu erwerben.“

Bei Tenneco in Edenkoben ist er Maschinenführer. In der Jugend spielte er in Freisbach und bei der JSG Gäu. Aktiv begann er bei der FSV Freimersheim. Mit der TSG Jockgrim war er Meister der A-Klasse und Kreispokalsieger. Zurück in Freimersheim, holte er erneut den Pokal und war zweimal Torschützenkönig der A-Klasse Süd. Dann folgte ein halbes Jahr beim FSV Offenbach, ehe er zur SpVgg Edenkoben ging.

Warum der Wechsel zum TSV in die C-Klasse? „Mein bester Freund Safak Metin wollte wieder zu seinem Heimatverein zurück. Mit ihm, seinem Bruder Erhan, Serkan Sendar und einigen anderen Spielern habe ich bereits zusammengespielt. Bei den Gesprächen merkte ich schnell, dass der Verein eine klare Struktur besitzt und ehrgeizige Ziele verfolgt. Als dann Akin Özer als Trainer verpflichtet wurde, habe ich zugesagt.“

Bei jedem Training seien fünf oder sechs Leute da, die sich um alles kümmerten. Das habe er in dieser Form noch nicht erlebt, schwärmt Thomas. Er arbeite im Schichtbetrieb, was sich mit dem höherklassigen Fußball nicht vereinbaren lasse: „Das habe ich in Offenbach gemerkt.“