Timo Theobald, seit drei Jahren Trainer des TuS Schaidt in der Fußball-A-Klasse, hat dem Verein mitgeteilt, dass er nach dieser Saison nicht mehr zur Verfügung steht.

„Dies hat er frühzeitig mitgeteilt, damit wir uns rechtzeitig um einen Nachfolger kümmern können“, sagte auf Anfrage Fußball-Abteilungsleiter Dirk Gerlich. Es gehe somit im Sommer eine dreijährige vertrauensvolle Zusammenarbeit zu Ende. „Leider“, so Gerlich. Nun sei der TuS Schaidt auf Trainersuche, was in Corona-Zeiten eine weitere Herausforderung darstelle.

„Ich möchte nach drei Jahren eine Veränderung. Es gibt keinen Abschied im Bösen“, erklärt Theobald. Er habe die Entscheidung getroffen, ohne eine Anfrage oder Kontakte mit einem anderen Verein zu haben. Es sei zwar richtig, dass sich die sportlichen Erwartungen in Schaidt nicht ganz erfüllt hätten, aber der Tabellenplatz im unteren Mittelfeld sei nicht entscheidend für seinen Entschluss gewesen, so der 33-Jährige, der vor gut einem Jahr mit seinem Spieler Manuel Simon für eine faire Geste vom Südwestdeutschen Fußballverband ausgezeichnet worden war. Es war im Spiel gegen den VfB Hochstadt, als der gegnerische Torwart Manuel Reddmann etwa 20 Meter vor dem eigenen Tor bei einem Klärungsversuch unglücklich in den Boden trat und mit einer schweren Verletzung außer Gefecht war. Der Schaidter Manuel Simon hätte die Situation nutzen können und den Ball ins leere VfB-Tor bugsieren können. Doch Trainer Theobald wies seinen Akteur an, das Spielgerät ins Seitenaus zu spielen.

Der Name Theobald ist für südpfälzische Fußballfans aber auch deswegen ein Begriff, weil der gelernte Torwart unter anderem beim FSV Offenbach, FC Insheim und beim VfB Hochstadt aktiv war. Bevor der Offenbacher, Verwaltungsangestellter in Karlsruhe, nach Schaidt ging und beispielsweise Sascha Bansbach zum Toptorjäger formte, coachte er zusammen mit Sebastian Moch die Ib des SV Herxheim. Wohin nun sein Weg als Trainer führt, ist noch unklar. „Aber erst werde ich meine Aufgabe in Schaidt gewissenhaft und freundschaftlich erfüllen“, so Theobald.